«Кедровый лог» в Сургуте станет точкой притяжения скейтеров

12 Март 2020 2020-03-12T12:31:28+03:00

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Первый этап реновации парка «Кедровый Лог» практически завершен. Как пояснили в администрации Сургута, благоустраивать территорию начали в прошлом году.

К настоящему моменту уже обновлена главная аллея и построена площадка для отдыха. На площадке: скамейки, урны, качели и инсталляция «Экопарк Кедровый Лог». Весь комплекс работ по благоустройству парка стоил 30 миллионов рублей. В 2020 году работы по реновации в парке «Кедровый Лог» продолжатся.

- Запланировано создание шести функциональных зон: зоны семейного отдыха, свадебного маршрута, буферной зоны, веломаршрута, главной аллеи и площадки для отдыха. «Главная аллея» включает входную группу, состоящую из трех ломаных арок, арт-объектов «Льдина» разных размеров со встроенной подстветкой, световых арок и амфитеатром с барельефом в центре аллеи, — рассказал замдиректора по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Суржко.

Добавим, что общая стоимость реконструкции парка составит около 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU