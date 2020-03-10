Оленеводы Сургутского района стали лучшими в ХМАО

10 Март 2020 2020-03-10T13:48:43+03:00

Всего в соревнованиях приняли участие 22 конкурсанта

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В Ханты-Мансийске состоялся шестой конкурс профмастерства среди оленеводов региона на кубок губернатора Югры. Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, в 2020 году его участниками стали 22 оленевода из Белоярского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Сургутского и Березовского районов.

- Оленеводство – основа жизненного уклада, культуры народов севера. Мы чтим традиции, развиваем эту отрасль, - написала глава Югры Наталья Комарова в своем «Инстаграме».

Известно, что по итогам конкурса абсолютными чемпионами стали оленеводы Сургутского района: Виталий Вылла и Виалетта Сопочина. Самым молодым оленеводом ХМАО назвали Федора Казанжи из Нижневартовского района.

Отметим, конкурс среди оленеводов проводится в регионе с 2014 года для совершенствования мастерства и повышения престижа профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU