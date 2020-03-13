Сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт
Родители Юлианы Сырцевой, девочки больной спинальной мышечной атрофией, сообщили, что необходимые на лечение 150 миллионов рублей собраны. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Юлиана Сырцева Югорский СМАйлик».
- Мы с трепетом в сердце ждали этих заветных слов – сбор закрыт. И порой, по ночам мысленно себе рисовали картины, где Юлианочка вместе с родителями едут за волшебным уколом в далекую страну, где ей спасут жизнь! В начале пути сумма казалась невероятной, недосягаемой.... Но с каждой минутой росла вера в то, что это свершится! Сердце каждого, кто выдвинулся в этот нелегкий путь, сейчас ликует и плачет. Юлиана будет жить! Огромная благодарность каждому, - сообщает паблик сбора помощи.
Югорчане встретили новость с ликованием и огромной радостью:
- Юлианна объединила нас!!! В единстве сила!!! Спасибо милая куколка за все!!! Скорее поправляйся!!!, - написала одна из подписчиц.
Родители Юлианы Сырцевой благодарят всех за помощь в сборе средств.
ИСТОЧНИК KP.RU