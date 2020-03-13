2020-03-13T13:10:44+03:00
Общество

Сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт

Родители девочки поблагодарили всех неравнодушных
Руслан Савинов
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Сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрытСбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт
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Родители Юлианы Сырцевой, девочки больной спинальной мышечной атрофией, сообщили, что необходимые на лечение 150 миллионов рублей собраны. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Юлиана Сырцева Югорский СМАйлик».

- Мы с трепетом в сердце ждали этих заветных слов – сбор закрыт. И порой, по ночам мысленно себе рисовали картины, где Юлианочка вместе с родителями едут за волшебным уколом в далекую страну, где ей спасут жизнь! В начале пути сумма казалась невероятной, недосягаемой.... Но с каждой минутой росла вера в то, что это свершится! Сердце каждого, кто выдвинулся в этот нелегкий путь, сейчас ликует и плачет. Юлиана будет жить! Огромная благодарность каждому, - сообщает паблик сбора помощи.

Югорчане встретили новость с ликованием и огромной радостью:

- Юлианна объединила нас!!! В единстве сила!!! Спасибо милая куколка за все!!! Скорее поправляйся!!!, - написала одна из подписчиц.

Родители Юлианы Сырцевой благодарят всех за помощь в сборе средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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