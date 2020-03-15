2020-03-15T09:36:51+03:00
Общество

В Сургуте отменили все культурно-массовые мероприятия

Однако об эпидемии речи нет
Руслан Савинов
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Все массовые мероприятия в Сургуте отмененыВсе массовые мероприятия в Сургуте отмененыФото: pixabay.com
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С 14 марта в Сургуте отменены все массовые развлекательные мероприятия для детей, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Решение вынесла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия на внеочередном заседании, - пояснили власти Сургута.

По данным Роспотребнадзора Югры показатели ОРВИ в Сургуте выше регионального уровня. Однако при этом эпидемиологический порог не превышен. К настоящему моменту 27 классов в школах Сургута перевели на дистанционное обучение, всю программу они проходят полностью.

Сургутянам рекомендуют избегать массового скопления людей и соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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