Коронавирус в Югре, последние новости на 7 июня 2021 года: вылечились 33 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 57 818 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3493,4 заражений на 100 тысяч человек. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 61 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано за минувшие сутки в Сургуте – 12, Нижневартовске – 10, Советском районе – 10. Также коронавирус зафиксирован в Нефтеюганске - 5; Югорске - 4; Мегионе - 3; Ханты-Мансийске – 2; Нягани - 2; Нефтеюганском районе - 2; Ханты-Мансийском районе - 2; Покачах - 2; Кондинском районе - 2; Урае - 1; Сургутском районе - 1; Лангепасе - 1; Нижневартовском районе - 1; Пыть-Яхе - 1.

У 43 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 57 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 111 человек, сняты с наблюдения – 220 845. За сутки на COVID-19 обследовано 3 663 человека, всего прошли обследования 1 735 379. Коэффициент распространения инфекции – 1,3.

Состояние 43 пациентов по-прежнему тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. За сутки вылечились 33 человека, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 56 465 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 163 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 369 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 126 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 787 летальных исходов, выздоровели 4 736 446 человек.

Из последних новостей: в Ханты-Мансийске волонтеры побеседовали с пожилыми о вакцинации против COVID-19; Рестораны и кафе Югры начинают работать круглосуточно; В Нягани открыли новый пункт вакцинации от коронавируса; В Нягани оштрафовали больного коронавирусом, который нарушил карантин; В Югру поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»; В Нижневартовске усилили контроль за соблюдением масочного режима; В Нефтеюганске открылся еще один прививочный пункт.