Рестораны и кафе Югры начинают работать круглосуточно Фото: pixabay.com

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 отметили, что в округе продолжается добровольная вакцинация против коронавируса. За весь период в регион поступило 281 тысяча 888 комплектов вакцины и уже завершили вакцинацию 130 тысяч 955 человек.

Также, на заседании обсудили вопросы, связанные с выпускными в школах. Они пройдут очно, при соблюдении мер безопасности для участников открытых мероприятий, таких как линейка «Последний звонок» и вручение аттестатов. Перед их проведением составят списки участников, а при хорошей погоде их проведут на свежем воздухе.

- В торжестве не должны участвовать ученики классов, находящихся на карантине по COVID-19 и других вирусных инфекциях. В день проведения события должно быть обеспечено заполнение чек-листа контроля готовности образовательной организации, организация входного фильтра, онлайн-трансляции, - сообщил директор профильного регионального ведомства Алексей Дренин.

Помимо этого, на мероприятия, по словам Алексея Дренина, допускаются жители, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо прошедшие вакцинацию.

Одним из вопросов заседания стала работа ресторанов и кафе. При показателе коэффициента распространения COVID-19 менее 1, охвата тестированием более 200 исследований на 100 тысяч населения с 19 мая возобновляется круглосуточная работа заведений общественного питания.

Также с 19 мая для всех организаций округа, независимо от права собственности, отменены обеспечение наличия у работников, прибывающих в регион, электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление».

Кроме того, в округе сняли ограничения на государственную регистрацию заключения брака. Теперь торжество будет проходить без ограничения количества гостей и с возможностью выездных регистраций брака.