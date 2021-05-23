В Нягани оштрафовали больного коронавирусом, который нарушил карантин

В Нягани оштрафовали больного коронавирусом, который нарушит карантин Фото: pixabay.com

Во время санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что у жителя Нягани подтвердился диагноз COVID-19, поэтому он должен находиться в изоляции по месту проживания или регистрации 14 дней и до выхода двух отрицательных результатов.

Полицейские при проверке соблюдения режима изоляции узнали, что больной требования карантина не соблюдал. Против нарушителя возбуждено и передано в суд дело об административном правонарушении.

Постановлением Няганского городского суда ХМАО-Югры югорчанин, привлечён к административной ответственности и обязан выплатить штраф в сумме 15 тысяч рублей. У него ещё есть 10 дней для обжалования постановления.

Специалисты напоминают, что лёгкое течение коронавируса позволяет сохранять социальную активность, но в условиях изоляции до выхода отрицательных анализов.