В Нефтеюганске открылся еще один прививочный пункт

Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске открылся новый прививочный пункт. Он находится на базе взрослой поликлиники №1 в пятом микрорайоне.

Привиться в нем можно в будние дни с 08:00 до 18:00 (технический перерыв с 12:00 до 13:00) и в субботу с 08:00 до 12:00, воскресенье - выходной. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По словам представителей Нефтеюганской ОКБ имени В.И. Яцкив, открытие нового пункта позволит улучшить доступность и комфортность вакцинации, а также выйти на плановый показатель - прививать не менее 250 человек в день.

Также напоминаем, что в городе работают еще два стационарных пункта вакцинации: в поликлинике № 2 и в МФЦ.

Кроме того, в микрорайонах начали работу мобильные бригады. Они располагаются в машине «скорой помощи» с 17:00 до 19:00 согласно графику: 7 июня - возле СК «Олимп», 8 июня - рядом с ТЦ «ЮТПС-центр», 9 июня - около ТЦ «Водолей», 10 июня - у ТЦ «Зеленый берег», 11 июня - напротив городской библиотеки,15 июня - перед кинотеатром «Юган».