В Нягани открыли новый пункт вакцинации от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани с сегодняшнего дня работает второй мобильный пункт вакцинации от коронавируса, который открыли на базе Многофункционального центра. Вакцинация населения там будет проходить с понедельника по пятницу с 10.00-13.00 часов.

Перед проведением инъекции обязателен осмотр врача и ряд обследований, а именно: измерение артериального давления, насыщение кислорода в крови. Кроме того пациент проходит заполнение анкеты о перенесенных или имеющихся заболеваниях и добровольного согласия на участие в иммунизации.

- В настоящее время в Нягани для удобства горожан вакцинация против COVID-19 организована в филиалах Няганской городской поликлиники, которые открыты в различных микрорайонах. Каждому человеку предоставляется выбор времени и места проведения инъекции, – рассказывает Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача БУ "Няганская городская поликлиника"

Вакцинацию можно запланировать заранее, записавшись на приём или самостоятельно прийти в процедурный кабинет.