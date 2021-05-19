В Ханты-Мансийске волонтеры побеседовали с пожилыми о вакцинации против COVID-19 Фото: МБУ "Молодежный центр"

Добровольцы городского Молодёжного центра вместе с волонтёрами-медиками провели беседы о вакцинации против COVID -19 с людьми пожилого возраста.

Волонтёры посетили социальные квартиры, в которых проживают пожилые люди и проконсультировали их о вакцинации, а также ответили на все вопросы. Также волонтёры распространили среди жильцов краткие памятки, содержащие информацию о вакцине «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

- Мы еще раз обратили внимание на важность вакцинации граждан категории 65+ и рассказали о ее возможностях. Во время общения наши добровольцы также помогли пенсионерам разобраться и с процедурой записи на вакцинацию - рассказал Валерий Муравьев, специалист Молодёжного центра Ханты-Мансийска.