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Здоровье5 июня 2021 6:59

В Нижневартовске усилили контроль за соблюдением масочного режима

Проверки проходят ежедневно
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжаются рейды, направленные на профилактику распространения коронавируса. Их проводят представители различных контролирующих органов, сотрудники полиции и специалисты управления муниципального контроля администрации города.

Согласно постановлению губернатора, жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

- На территории Нижневартовска усилен контроль за соблюдением профилактических мер. На текущей неделе специалисты совершили 17 рейдов. Проверку прошли 195 объектов торговли. К примеру, в центре «Европа-Сити» были обследованы 69 торговых точек. Сотрудники носят маски, используют средства дезинфекции и информируют покупателей о соблюдении мер профилактики, - рассказала начальник управления муниципального контроля Наталья Жукова.

Что касается жителей, то многие из них не соблюдают масочный режим, несмотря на административную ответственность.