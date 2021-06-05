В Нижневартовске усилили контроль за соблюдением масочного режима

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжаются рейды, направленные на профилактику распространения коронавируса. Их проводят представители различных контролирующих органов, сотрудники полиции и специалисты управления муниципального контроля администрации города.

Согласно постановлению губернатора, жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

- На территории Нижневартовска усилен контроль за соблюдением профилактических мер. На текущей неделе специалисты совершили 17 рейдов. Проверку прошли 195 объектов торговли. К примеру, в центре «Европа-Сити» были обследованы 69 торговых точек. Сотрудники носят маски, используют средства дезинфекции и информируют покупателей о соблюдении мер профилактики, - рассказала начальник управления муниципального контроля Наталья Жукова.

Что касается жителей, то многие из них не соблюдают масочный режим, несмотря на административную ответственность.