В Югру поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югру поступило 780 доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Это первая партия нового препарата, которую получил регион. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Там же была озвучена статистика по привитым гражданам.

Так, согласно данным, в Югре первым компонентом вакцины привились более 222 тысяч человек. За весь период в округ поступило почти 282 тысячи комплекта вакцины. Отметим, что на 26 мая в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска первым компонентом привито 11 002 человека, а 6 770 - полностью завершили иммунизацию.

По словам главы местного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, вакцина от COVID-19 имеется в достаточном количестве во всех медучреждениях округа.