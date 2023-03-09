Удерживающий трехлетнего сына вооруженный мужчина задержан в Нижневартовске, ребенок освобожден

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Нижневартовск вновь стал точкой притяжения негативных новостей. Мы уже писали ранее о происходящих тут событиях: взрыв газа и частичное обрушение дома, поножовщина в школе, жуткий ледовый город, на который потрачено несколько миллионов рублей, избиение подростка в новогодние праздники, а теперь силовики оцепили район из-за выстрелов, которые услышали соседи.

Напомним, что в одной из квартир в многоэтажке на улице Северной улице мужчина заперся с трехлетним сыном. Он угрожал убить дитя и того, кто попытается приблизится к нему. Одним из его требований был звонок от главы СКР Александра Бастрыкина.

По предварительной информации, вооруженный мужчина - Владимир Широков. Местные СМИ сообщают, что ранее он работал сотрудником администрации города, но его уволили в феврале за злоупотребление алкоголем. Все это время, пока мужчина угрожал югорских властям, за ситуацией в квартире следили сотрудники силовых структур по установленной в квартире веб-камере.

- По информации силовых структур города ребёнок не пострадал, действительно за ситуацией наблюдают по камере, расположенной в комнате ребёнка. Старшей дочери дома нет - сообщила корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» детский омбудсмен по региону Людмила Низамова.

На месте ЧП кроме оперативных служб работал глава города Дмитрий Кощенко, а также в Нижневартовск вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с ней на борту: главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.

К счастью, благодаря действиям силовиков, преступника удалось задержать, а малолетнего ребенка освободить из заложников. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре, а также рассказали о подробностях случившегося.

- Утром 9 марта поступило сообщение о том, что житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын - сообщают в пресс-службе ведомства.

Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК РФ по ХМАО Алина Еремеевская уточнила, что подозреваемый задержан, а жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

- По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Мокшиным М.В. - дополнила Алина Еремеевская.