Жители Нижневартовска высмеяли Снегурочку-трансгендера в ледовом городке на площади Нефтяников

Фото: соцсети

Жуткие статуи из льда шокировали жителей Нижневартовска. Особенно странно выглядит снегурочка, которую местные жители уже успели прозвать: «Снегурка-трансгендер», «Дед Снегур», «Снегурка-Халк», «Снегурочка, в тренажерке перестаралась, протеина переела», «Суровая сибирская Снегурочка», «Снегурочка самурай».

Необычную фигуру установили рядом с главной городской елкой на площади Нефтяников. Ее подсветили, но симпатичнее от этого она не стала - вид у неё уж очень суровый.

Фото: соцсети

Кроме «утончённой» снегурки у горожан много вопросов к зайцам, которые выглядят не менее странно и пугающе. Судя по последней информации администрации Нижневартовска городок почти готов, так как завтра, 24 декабря в 15 часов на площади запланирована семейное праздничное мероприятие. «Комсомольская правда - Югра» связалась с пресс-службой администрации Нижневартовска, чтобы понять действительно ли именно такие фигуры будут "радовать" вартовчан в предстоящие праздники.

- Подрядчик ещё не предоставил окончательный вариант ледового городка. Как-таковой приемки объекта пока не было. Праздник, который пройдет 24 числа - это не открытие города, а просто семейное мероприятие - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Фото: соцсети

По предварительной информации, оценку власти города могут дать уже сегодня вечером, возможно, из-за недовольства таким видом подрядчику, которым является компания ООО «Проминвестэнерго» придется изменить некоторые детали.

Ранее мэрия демонстрировала эскизы бедующего городка, которые выглядели вполне красиво. По задумке городок должен был быть оформлен в тематике сказок Павла Бажова. Здесь должны появиться ледяная композиция «Мастер и малахитовая шкатулка», «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце», «Горный мастер».

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