Что будет на столе югорчан в Новый год и во сколько это обойдется в 2022 году Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Приближается самый волшебный, долгожданный и всеми любимый праздник - Новый год! Как известно, у каждого года по восточному гороскопу есть свое животное-покровитель. 2023-й будет годом Черного Водяного Кролика, который сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. Как и все жители страны югорчане спешат за покупками, продумывают меню на новогодний стол. Корреспондент «КП»– Югра» узнал у жителей ХМАО, какие блюда они планируют приготовить и сколько всё это будет стоить.

НЕ ОТСТУПАЕМ ОТ ТРАДИЦИЙ, НО ДОБАВЛЯЕМ СВОЮ ИЗЮМИНКУ

Из всех опрошенных нами жителей Югры ни один не решился в год Кролика подать на стол блюда из крольчатины и зайчатины. Чаще всего югорчане выбирают утку: кто-то фаршированную яблоками, а кто-то просто с картошечкой. Отличилась в приготовлении этого блюда сургутянка по имени Ольга, она приготовит его по фирменному семейному рецепту, фаршируя гречкой и грибочками. Кроме того, новый год, по мнению сургутянки не бывает без салата «Оливье» и красной икры.

- Я обязательно готовлю салат оливье и селёдку под шубой. И, конечно же, красная икра! Куда же без неё? Бутербродики с красной икрой будут непременно - делится Ольга.

Практически каждый из опрошенных северян не планирует отступать от традиционных салатов и холодца. Но есть и те кто решил просто налепить пельменей и поставить на стол тарелку с фруктами. Есть те, кто готовит блюда, чтобы порадовать своих близких. Так, жительница Радужного в новогодний вечер накормит семью их любимыми блюдами.

- Планируем жарить утку, манты будем делать. Сами посолим сёмгу, а еще в этом году будет на столе омуль. Обязательно оливье, икра и любимый салат сына, который делается из двух видов копчёной колбасы. И как у всех: мандарины и сладости - рассказала Эльвира.

Немного отличается от всех планы у Юлии из Междуреченского (Кондинский район). Она планирует приготовить: салат «Царский», свиные стейки, курицу, отварной язык, помидоры с сыром и чесноком. А другая жительница этого же поселка собирается подать гуся, курицу, а еще квашеную капусту, пельмени и манты.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЦЕН

Так как югорчане планируют запекать утку или гуся, корреспондент «КП»–Югра» узнал, во сколько обойдется эта птичка. По данным интернет-магазинов, цена за килограмм утятины стоит в районе 400-500 рублей. Можно купить как замороженную, так и свежезамороженную тушку. А вот гусь будет подороже - около 1 100 рублей за кг. Относительно недорого стоит курица. Цена килограмма куриных ножек в районе 320 рублей, грудки – 351, бедра – 340. Целая тушка обойдется в 500 - 900 рублей за кг. Шейная часть охлажденной свинины стоит около 500-600 рублей за килограмм.

Красная рыба - недешевое удовольствие: за килограммовый стейк сёмги придется заплатить около 2 000 рублей. Недешево обойдется и красная икра. Так, 90 г икры лосося стоит 590 рублей, а икра горбуши - 736 рублей за 100 г.

Без внимания не оставим и мандарины. В среднем 1 кг оранжевого лакомства можно приобрести за 280 рублей. Окончательная стоимость зависит от сорта мандарина и места, откуда он привезен. Например, мандарины Марокко будут дешевле - около 160 рублей за кг.

А ЧТО ПО САЛАТАМ?

Ранее мы писали про стоимость оливье. В Югре средняя стоимость классического салата оливье вышла в 882 рубля. Однако тем, кто также предпочитает курицу, а не колбасу, раскошелиться придется еще больше. В Югре примерная стоимость куриного филе за 700 грамм варьируется в пределах 360 рублей. А значит, салат с колбасой выйдет в 882 рубля, а с курицей – уже около 1 000 рублей.

Однако традиционным салатом к новогоднему столу считают не только оливье, но и селедка под шубой. Корреспондент «КП»–Югра» решил посчитать его примерную стоимость. Согласно классическому рецепту, для салата потребуется селедка, картофель, морковь, репчатый лук, свекла, куриное яйцо, майонез, укроп и (по вкусу) зеленый лук.

Филе маринованной сельди – 120 рублей, килограмм картофеля – 40 рублей, полкилограмма моркови – 33 рубля, килограмм репчатого лука – 60 рублей, свекла – 25 рублей, десяток яиц – 82 рубля, майонез – 88, свежий укроп – 70 рублей. Итог: 518 рублей. Селедка под шубой, несмотря на немаленькое количество ингредиентов, выходит немного дешевле, чем оливье.

Отметим, что цены продуктов рассчитаны, согласно средним ценам в магазинах Сургута. В других муниципалитетах ХМАО цены на эти продукты могут немного отличаться.

Кстати, меню для праздничного ужина - одна из главных частей подготовки к торжеству, но не менее важно не только то, что вы приготовите, но и как это подадите. А для тех, кто все еще ломает голову над тем "Что готовить?" есть отличная подборка блюд с рецептами.