Фото: "Официальный Нижневартовск"

Тематикой новогоднего украшения Нижневартовска станут уральские сказки Бажова. Герои произведений – простые люди, мастера своего дела. Город уже готовится к Новому году.

В таком стиле оформят площадь Нефтяников. К новогоднему оформлению присоединились и учреждения культуры, например, в городском драматическом театре гостей будет встречать сама хозяйка Медной горы. В стилистике этой сказки выполнены и другие украшения.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 24 декабря по 7 января в Нижневартовске пройдут новогодние утренники для детей. В Нижневартовске решено заменить проведение новогодних приемов главы города на праздничное мероприятие для детей военнослужащих и детей граждан, присоединенных территорий.