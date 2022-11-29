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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:27

Тематикой новогоднего украшения Нижневартовска станут уральские сказки Бажова

В городском драматическом театре гостей будет встречать хозяйка Медной горы
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Тематикой новогоднего украшения Нижневартовска станут уральские сказки Бажова. Герои произведений – простые люди, мастера своего дела. Город уже готовится к Новому году.

В таком стиле оформят площадь Нефтяников. К новогоднему оформлению присоединились и учреждения культуры, например, в городском драматическом театре гостей будет встречать сама хозяйка Медной горы. В стилистике этой сказки выполнены и другие украшения.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 24 декабря по 7 января в Нижневартовске пройдут новогодние утренники для детей. В Нижневартовске решено заменить проведение новогодних приемов главы города на праздничное мероприятие для детей военнослужащих и детей граждан, присоединенных территорий.