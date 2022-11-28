Глава Нижневартовска поручил организовать новогодние мероприятия для детей военнослужащих

Фото: "Нижневартовск официально"

Для детей мобилизованных вартовчан, добровольцев, а также военнослужащих, участвующих в СВО, организуют новогодние мероприятия. Поручение организовать праздники поступило от главы города Дмитрия Кощенко.

- Новый год – семейный праздник, время, когда детские мечты и желания должны исполняться. Поэтому мною было поручено организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории. Особое внимание необходимо уделить семьям тех, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг. Каждый нижневартовский ребенок должен почувствовать новогоднюю атмосферу, – отметил Дмитрий Кощенко.

Как сообщает департамент по социальной политике администрации Нижневартовска, подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям уже началась. В конце декабря состоится праздник для детей военнослужащих, а также из числа семей ДНР и ЛНР. Участие в мероприятиях примут больше 500 человек. Праздники пройдут сразу на нескольких площадках города и каждый ребенок получит подарок от главы.