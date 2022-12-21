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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:19

В Нижневартовске заканчивается возведение ледового городка

На площади Нефтяников уже появились фигуры сказочных героев из сказок Павла Бажова
Виктория Терина
Фото: Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: Официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

На площади Нефтяников в Нижневартовске заканчивается возведение ледового городка. В предстоящую субботу 24 декабря в 15 часов там пройдет семейная программа «С Новым годом!».

По информации администрации Нижневартовска, возведением ледового городка занимается местная компания ООО «Проминвестэнерго». В этом году городок оформят по тематики сказок Павла Бажова. На площади уже появились фигуры сказочных героев из таких произведений, как «Хозяйка Медной горы», «Серебряное копытце», «Горный мастер». Лед для фигурок заготавливали на одном из озер.

- Сейчас подрядчик находится на завершающей стадии создания ледового городка. Окончание возведения ледовых и снежных фигур запланировано на 24 декабря в соответствии с условиями контракта - сообщили в МБУ «Управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска».