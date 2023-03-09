На место ЧП в Нижневартовске, где мужчина взял в заложники сына, приехали следователи Фото: Татьяна Коркина

На место ЧП в Нижневартовске, где мужчина взял в заложники сына и стреляет из ружья с балкона, незамедлительно выехали следователи следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.

В составе следственно-оперативной группы они работают на месте происшествия совместно с другими оперативными службами.

Напомним, сейчас в одном из районов города мужчина заперся с несовершеннолетним сыном к квартире, заблокировал двери и грозится выстрелить, если кто-то попытается войти. Его главным требованием является звонок он главы СКР. По предварительной информации, он находится под действием каких-то таблеток.