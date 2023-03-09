В Нижневартовске мужчина стреляет с балкона и удерживает сына в квартире

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В Нижневартовске неадекватный мужчина стреляет с балкона 9 этажа и удерживает несовершеннолетнего сына в квартире. Все это стало известно после звонка в полицию его супруги. В пресс-службе УМВД Росси по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» рассказали, что на месте происшествия работают спецслужбы, личность мужчины уже установлена.

- В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По неподтвержденной информации, 44-летний мужчина заперся в квартире со своим сыном и грозит его убить. Он сидит у окна с двумя ружьями и добивается звонка самого Бастрыкина. Кроме того, он сообщил правоохранителям, что принял какие-то таблетки и предупредил о том, что он забаррикадировал двери и сломал замки, а также угрожает политической верхушке Югры.

- Мне не нужны деньги. Мне не нужно ничего. Мне нужно, чтобы со мной поговорили люди, - заявил он.

Нам удалось узнать, что мужчина в своих угрозах утверждает, что заминировал подъезд, а детонатор держит наготове - предлагает эвакуировать соседей. А еще обещает открыть огонь по любому, кто попытается зайти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО задержали мужчину, который приставал к восьмилетнему мальчику.