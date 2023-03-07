В ХМАО задержали мужчину, который приставал к восьмилетнему мальчику Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержан мужчина, который во время пьяного застолья пытался приставать к восьмилетнему мальчику. Это был сын сожительницы. Информация об инденте появилась в СМИ. Сообщалось, что мужчина пытался изнасиловать ребенка, но корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось уточнить в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре, что попытки изнасилования не было.

Вечеринка действительно была и подозреваемый находясь в алкогольном опьянении действительно, начал приставать к сыну своей сожительницы. В квартире было много людей, в том числе и мама мальчика. Они тут же пресекли неправомерные действия мужчины, а мать написала на него заявление в полицию. Сейчас подозреваемый задержан.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего. Подозреваемый задержан. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе пьяный мужчина приставал к маленькой девочке на улице.