В Мегионе пьяный мужчина приставал к маленькой девочке на улице Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе пьяный мужчина приставал к маленькой девочке на улице, ребенку повезло, что рядом оказались неравнодушные прохожие. Очевидцы говорят, что он целовал ей руки, чем сильно перепугал ребёнка. От неприятного типа девочку спасла проходящая мимо женщина, она взяла ребенка за руку, а молодые люди остановили мужчину.

Полиция уже задержала мужчину, но он пьян и не способен отвечать за свой поступок. Когда он протрезвеет с ним проведут работу. В данный момент опрашивают свидетелей.

- В полицию Мегиона поступило обращение о подозрительном гражданине. Сотрудники задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводить с ним работу будут после того, как отрезвеет. Сейчас ведется работа с заявителями и очевидцами, устанавливаются обстоятельства произошедшего - прокомментировали в УМВД России по ХМАО-Югре.