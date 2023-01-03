Дело об избиении 17-летнего подростка в Нижневартовске взял на контроль глава СК РФ Бастрыкин

Бастрыкин взял на контроль дело с избитым и брошенным умирать на морозе подростком из ХМАО Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске неизвестные люди избили 17-летнего подростка и оставили его замерзать в 30-градусный мороз на улице. Этот инцидент произошел в новогоднюю ночь, но только сегодня в Сети появилось видео этого конфликта и стали известны его подробности. Запись сделала одна из жительниц города, которая стала очевидцем произошедшего. Она отправила видео маме несовершеннолетнего.

Как стало известно, нетрезвый юноша прогуливался по проспекту Победы, там к нему подошли двое - мужчина и женщина, а через некоторое время в компании произошел конфликт. После избиения молодого человека пара спокойно пошла дальше, оставив подростка замерзать в мороз. К счастью для мальчика, очевидцы этой жуткой сцены вызвали скорую и его доставили в детскую окружную больницу, где диагностировал сотрясение мозга. Родственники пострадавшего подростка пытались через социальные сети найти свидетелей преступления, чтобы наказать злоумышленников.

Из-за общественного резонанса, который вызвала жестокость и хладнокровность преступников эти делом заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.

- В региональном интернет-издании сообщалось об избиении 17-летнего подростка в городе Нижневартовске ХМАО-Югры компанией мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек госпитализирован в медицинское учреждение, однако лица, напавшие на него, до настоящего времени не установлены. Родители несовершеннолетнего своими силами через социальные сети ищут очевидцев произошедшего, которые снимали на видео - говорится в информации Следственного комитета РФ.

Корреспондент «Комсомолки» узнала обстоятельства произошедшего в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- 1 января 2023 в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Нижневартовску поступило сообщение бригады скорой медицинской помощи по факту оказания медицинской помощи несовершеннолетнему 2005 года рождения с установлением предварительного диагноза: «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей лица», алкогольное опьянение - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что инцидент произошел около 3 часов ночи недалеко от дома 13а по улице Проспект победы. К несовершеннолетнему подошли незнакомые мужчина с женщиной и шли рядом вдоль дома до 1-го подъезда. Очевидцы, проживающие в соседних домах видели как женщина нанесла несколько ударов ногой по голове подростку, от чего он потерял сознание. Свидетели вызвали скорую помощь, которая увезла подростка в Нижневартовскую окружную больницу. Мама несовершеннолетнего отказалась от госпитализации сына. При опросе парень ничего рассказать не смог, так как не помнил, что произошло.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего - добавили в полиции.