Власти Нижневартовска опровергли сообщение о том, что стреляющий с балкона мужчина является сотрудником администрации

Фото: скриншот из видео/соцсети

На месте происшествия, где вооруженный мужчина закрылся с ребенком в квартире и угрожает политической верхушке Югры, работает глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Ранее сообщалось, что стреляющий мужчина работает заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества в «Управлении материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». Но данное сообщение опровергли в мэрии.

- Информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина, является сотрудником администрации города не соответствуют действительности - сообщают в городской администрации.

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.