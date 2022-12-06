Следком Нижневартовска возбудил уголовное дело из-за поножовщины в школе

Фото: "ЧП Нижневартовск"

Нижневартовск за последние несколько дней стал эпицентром жутких событий. Сначала взрыв газа и обрушение части дома, а затем криминальные разборки устроили два школьника.

Это случилось около 8 утра в гардеробе школы №21 Нижневартовска. 14-летний парень с ножом догнал одноклассника и несколько раз ударил его на лестнице. Пострадавший школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как выяснилось, нападавший парень также получил ножевое ранение, у него зафиксирована резаная рана предплечья средней степени. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью" - сообщили в следственном комитете.

Инцидент произошел во время ссоры между подростками на фоне давнего конфликта с одноклассниками, те постоянно над ним издевались и травили. Сейчас точные причины конфликта выясняют следователи, они же проверяют информацию, о том какие меры принимала администрация учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учеников.

Оба подростка из благополучных семей и проблем с полицией никогда не имели. К тому же активно занимались спортом. Восьмиклассник принес с собой в школу оружие несмотря на то, что в школе есть рамка. Предположительно она не среагировала на нож, так как тот был керамическим, а не металлическим.

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы рассказали о состоянии подростов и уточнили, что двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один в тяжелом состоянии, в реанимации, а состояние второго ребёнка оценивается как средней степени тяжести.