Конфликт произошел в гардеробе: подробности поножовщины между восьмиклассниками в школе №21 в Нижневартовске

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следком Югры взял на контроль дело о поножовщине в школе Нижневартовска, которая произошла сегодня утром. Один из учеников восьмого класса школы №21 ранил ножом одноклассника во время конфликта. Как рассказали в Следственном комитете, конфликт между 14-летниками учениками восьмого класса произошел в гардеробе.

- Следственным отделом Нижневартовска СУ СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту получения ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 6 декабря 2022 года около 8 часов в гардеробе школы № 21 Нижневартовска между 14-летниками учениками 8-го класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес удар ножом в область туловища оппоненту, - пояснили в ведомстве.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и выясняют степень тяжести вреда здоровью пострадавшего мальчика. Известно, что ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По уточненной информации, в медицинском учреждении сейчас находятся оба участника инцидента. Пострадавшие доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, а второй – в удовлетворительном, его жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Оба мальчика воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. С несовершеннолетним правонарушителем и его матерью работают инспекторы ПДН.

По словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками, будут приняты самые жесткие меры.

По поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко в школу №21, где произошел инцидент, выехал председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш. Члены комиссии по делам несовершеннолетних дадут оценку действиям сотрудников образовательного учреждения и проведут комплексные проверки в школах.

Кроме следователей ход проверки в школе будет контролировать прокуратура. Надзорное ведомство проверит обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в образовательном учреждении.

- В ходе проверки будет дана оценка обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних во время пребывания в образовательном учреждении, соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД по Нижневартовску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - сообщили в Прокуратуре ХМАО.