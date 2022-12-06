Ученик восьмого класса в Нижневартовске ранил ножом одноклассника

Фото: паблик "ЧП Нижневартовск"

Не успел Нижневартовск отойти от трагедии со взрывом и обрушением дома на улице Мира, как произошло новое ЧП. В школе №21 ножом ранен восьмиклассник. На данный момент здание оцеплено полицией.

Все произошло сегодня, 6 декабря, около 8 часов утра. Поссорились ученики восьмого класса и в момент конфликта один другого ранен. Пострадавший доставлен в больницу и находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье.

Фото: паблик "ЧП Нижневартовск"

Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине и обстоятельствах произошедшего. На месте работают правоохранительные органы. Учебный процесс в школе не приостановлен.

- 6 декабря около 8.00 между учащимися 8 класса СШ №21 произошёл конфликт, в результате которого по предварительной информации один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье. На месте инцидента находится председатель комиссии по делам несовершеннолетних Лукаш Н.В. Совместно с правоохранительными устанавливаются обстоятельства произошедшего и правомерность действий сотрудников - прокомментировали в администрации Нижневартовска.

Как сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре, в настоящее время полицейские работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, сегодня утром между 14-летними учениками 8 класса произошел конфликт. В результате один из них нанес другому телесные повреждения. Несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. С несовершеннолетним правонарушителем и его матерью работают инспекторы ПДН - уточнили в полиции.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске буйный ученик ударил одноклассника ключами в глаз. Школьник уже давно держит в страхе сверстников и учителей.