«Учителя из-за него увольняются»: в Нефтеюганске буйный ученик ударил одноклассника ключами в глаз

Сейчас пострадавший находится на больничном Фото: паблик "Наш Нефтеюганск" во ВКонтакте Фото: Соцсети

В Нефтеюганской общеобразовательной школе № 10 произошел травматический случай, который мог бы обернуться страшной трагедией. Агрессивный школьник, за которым не раз замечалось буйное поведение, ткнул связкой ключей в глаз своему однокласснику. Это не первый раз, когда ученик применяет насилие по отношению к сверстникам. Выходки третьеклассника на этот раз не останутся проигнорированными, ведь делом заинтересовался Следственный комитет РФ по Ханты-Мансийскому округу.

Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи пока наблюдают за состоянием мальчика, родители водят сына на лечение к окулисту и к хирургу, школьнику делают перевязки.- Обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося, - комментируют в ведомстве.

- Глаз пока в крови, там гематома, сейчас капаем специальные капли, - рассказала о состоянии ученика его мама.

По предварительным данным, третьеклассник уже длительное время терроризирует одноклассника, применяя к нему насилие, а также держит в страхе остальных ребят и даже учителей.

- Он всех одноклассников обижает, детей из параллельного класса, девчонок по лицу бьет. Цепью от велосипеда учительницу избил, учителям выдирает волосы. Одна учительница из-за него из школы уволилась, - добавила мать пострадавшего ребенка.

По ее словам, в школе с буйным учеником не проводят никаких работ, позволяя ему делать все, что заблагорассудится. В первом классе он якобы воткнул ручку в глаз сверстнику, а во втором и вовсе - нож в живот. Также третьеклассник якобы приходил в школу с кухонным ножом.

Насколько ребенок опасен для окружающих и почему его поведение не регулируется ни родителями, ни работниками школы - предстоит разобраться следствию. В настоящее врем следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, которые поспособствовали происшествию.

- Проверяется информация о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение одного из учеников. По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе, - заключили в Следственном комитете по ХМАО.

Время от времени школьники по-настоящему удивляют общественность и ,к сожалению, не только по хорошим поводам. Недавно «Комсомольская правда-Югра» писала том, как в Советском в момент организации тайников-закладок задержали 18-летнего ученика 11-класса. У него нашли полимерный пакет с ленточным фиксатором и 10 свёртков, обёрнутых в изоляционную ленту, в которых находились наркотики.

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