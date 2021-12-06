В Нефтеюганске третьеклассник ударил сверстника ключом в глаз

В Югре третьеклассник нанес травму сверстнику Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске следователи начали проверку причин и обстоятельств получения травмы учеником школы № 10.

По информации следственных органов, один из учеников 3 класса длительное время страдает от нападения одноклассника, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик ударил школьника ключом в глаз. Но несмотря на агрессивное поведение мальчика и неоднократные жалобы от родителей руководство школы не принимает никаких мер, чтобы остановить опасное поведение третьеклассника.

- В настоящее врем следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие происшествию, проверяется информация о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение одного из учеников. По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.