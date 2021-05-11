В Югре школьник "зарабатывал" на распространении наркотиков Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском в момент организации тайников-закладок задержали 18-летнего ученика 11-класса. У него нашли полимерный пакет с ленточным фиксатором и 10 свёртков, обёрнутых в изоляционную ленту, в которых находилось вещество светлого цвета общей массой около 20 граммов.

Кроме того, полицейские нашли ещё 27 «закладок» на территории Советского. Экспертиза показала, что найденное вещество содержит мефедрон. Общий вес запрещенных веществ составил около 67 граммов, что является крупным размером.

Оперативникам 18-летний школьник признался, что он занялся распространением синтетики, после предложения о высокооплачиваемой работе в одной из социальных сетей.

В настоящее время против молодого человека возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Сейчас школьник находится под домашним арестом. Полицейские выясняют где парень покупал наркотики.