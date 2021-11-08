Жители посёлка Югры просят перевести школьников на дистант из-за разгуливающих в окрестностях волков

Жители боятся за своих детей Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Югре жители поселка Зеленоборска Советского района просят перевести их детей-школьников на дистанционное обучение. Но поводом к такой просьбе стал вовсе не коронавирус, а свободно разгуливающие по местности волки. Дикие животные начали захаживать в поселок еще с осени: со слов местных жителей, хищники снимают с цепей собак и утаскивают с собой в лес. Информацию об опасных визитах диких зверей подтвердили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Жители Зеленоборска активно обсуждают ситуацию в местных чатах, рассказывая, где и когда видели волков. Многие из сельчан наблюдали кровавые следы, видимо, оставленные после нападения волка на дворовых собак. В социальных сетях распространилось видео, на котором отчетливо видно, как волки выходят из леса и свободно разгуливают по территории.

С начала осени югорчане неоднократно обращались в администрацию муниципалитета с просьбами сообщить о волках в соответствующие окружные ведомства. Просьбы о помощи были услышаны. Ситуация с выходом волков в поселок Зеленоборск Советского района взял на особый контроль Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Наши сотрудники изучили ситуацию с выходом диких животных в поселок, и приняли решение об изъятии волков из среды обитания. Сейчас среди охотников распределяют разрешения на добычу животных, проводят мероприятия по устранению угрозы жизни, здоровья людей и нанесения ущерба народному хозяйству, - рассказали в департаменте.

Жителей Зеленоборска призвали сохранять спокойствие, стараться избегать одиночных пеших прогулок, а домашних животных перевести на вольерное или домашнее содержание. Мероприятия по регулированию численности животных в посёлке продлятся до 28 ноября 2021 года.

Несмотря на это, некоторые родители в Зеленоборске уже написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение в связи с тем, что волков в поселке видят и днем. Такие заявления действительно есть, это подтвердила Ольга Калугина, директор Зеленоборской средней школы.

- Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для, нас - безопасность детей. Свою обеспокоенность я выразила и главе поселке, и в управлении образования. Очень надеюсь, меры будут приняты очень быстро, - рассказала директор.

Для оперативного реагирования специалисты просят местных жителей сообщать информацию о выходе животных к населенным пунктам по номерам 112 и 8(3467) 36-01-10 (доб. 3013, 3024).

Это уже не первое сообщение о хищниках от жителей Югры. Дикие животные неоднократно посещают северян, выходя на дорогу или жилые участки. Так, недавно из-за внезапной встречи на 35 километре автодороги «Югра», в Ханты-Мансийском районе, 25-летний водитель «Хендай Солярис» сбил марала. Из-за внезапного появления на проезжей части дикого животного водитель, не справился с управлением.

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