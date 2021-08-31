Мегионских дачников ночью посетили медведи Фото: паблик "Типичный Мегион"

По информации МКУ «Управление гражданской защиты населения», в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мегиона поступил звонок с сообщением о том, что на территорию СОТ «Ватинский Еган» в районе 5-ой мехколонны в ночное время приходили медведи.

Хищники навели беспорядок, а ещё испортили имущество дачников. Судя по оставленным на земле следам, это крупные особи. Но самое страшное, что медведи могут напасть на людей, поэтому жителям следует быть бдительными и осторожными. При обнаружении хищников необходимо сообщить в дежурную часть по 02 (с мобильного телефона 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Это уже не первое сообщение о хищниках за лето. Мы писали ранее, что в окрестностях Мегиона, а именно на территории садово-огороднического товарищества "Ивушка", гуляет молодой медведь, возрастом около 1 года и возможно не один.

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