В окрестностях Мегиона снова гуляют медведи Фото: Юлия Кучеренко

В выходные на пульт оперативного дежурного ЕДДС Мегиона поступило телефонное сообщение о том, что на территории садово-огороднического товарищества "Ивушка" гуляет молодой медведь, возрастом около 1 года и возможно не один, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты населения».

Жителей предупреждают об опасности и просят быть бдительными и осторожными. При обнаружении медведя необходимо сообщить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного телефона 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Сообщения о косолапом звере в районе Мегиона гуляют в соцсетях ещё с июля. Медведя замечали и в районе Таёжного озера. Специалисты рекомендуют не держать открытыми мусорки и не прикармливать зверей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он же вас сожрет!»: Медведь, сбежавший от хозяина, перепугал жителей Нижневартовска.

Косолапый метался по городским улицам, пока не попал под автобус (подробнее)

Видео погони за медведем в Нижневартовске: косолапого взяли в кольцо на полицейских автомобилях.

Полицейские Нижневартовска опубликовали видео, как косолапого взяли в кольцо на автомобилях (подробнее)