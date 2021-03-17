«Он же вас сожрет!»: Медведь, сбежавший от хозяина, перепугал жителей Нижневартовска

В Нижневартовске разъяренный медведь бегал за мужчиной и угодил под автобус. Скриншот из видео.

«Видео с мишкой», появившееся в среду утром в соцсетях, сначала повеселило пользователей. Нечасто увидишь, как бурый медведь гоняет по городским улицам людей. Не лес все-таки. «Веселуху» очевидцы сняли в Нижневартовске. Унылый зимний пейзаж. Снежные сугробы возле автосалона. По проезжей части проносятся машины. И черным пятном на фоне этой унылой городской картинки мечется медведь. «Откуда он пришел? До леса же далеко…!, - удивляется автор одного из роликов и нецензурно ругается от неожиданности, когда животное, до этого тревожно переминавшееся с одной косолапой лапы на другую, вдруг срывается с места и бежит за одним из прохожих. Тот зачем-то решил постоять покурить рядом с мишкой. Глазам своим что ли не поверил? «Встал около медведя…смельчак!», - комментирует оператор-любитель, снимая, как смелый курильщик резво улепетывает от мишки, смешно поднимая ноги. Было забавно. На этом юмор заканчивается. Все, что было потом – настоящая драма.

Испуганный прохожий рванул через дорогу. «Лишь бы под машину нее угодил!» - комментируют за кадром одного ролика. «Медведь! Прям вообще медведь! Не останавливайся! Я боюсь, что он кинется под колеса. Ой, мама, не надо мне его сюда! Бегите, мужчина он разорвет вас, сожрет!» – кричит автор другого – женщина, взявшаяся спасать случайных зевак от дикого зверя. Она поторапливает и зазывает их прятаться в маршрутке. Кто-то так и сделал, а кто-то не придумал ничего лучше, как вскарабкаться на крышу остановочного павильона. Мало ли что у животного на уме.

Но глупому колосапому не до «гастрономии». Ему больно и страшно. Выбежав «за движущейся целью» на дорогу, он под «аккомпанемент» собачьего лая сначала мечется по проезжей части, останавливая машины и распугивая прохожих, потом – шарахается прямо под колеса автобуса и в итоге прячется за обочиной.

Как же попало на улицы города дикое животное? В Нижневартовске бывает такое, что медведи выходят к охотникам, но чтобы вот так- метаться среди машин и домов – такого даже здесь не видели. Но трагедия в том, что испуганный мишка – никакой не дикий, а прирученный. Об этом сообщил его хозяин Анвар Агаев, который объявился достаточно быстро и объяснил, как зверь попал на улицу. Оказывается, мужчина держал медведя в клетке в одной из гостиниц города. А мишка просто сбежал. Или не просто? Хорошо бы зоозащитникам в этом разобраться.

Испуганный и раненый медведь долго сидел, забившись за трубами и никого к себе не подпускал. Но вскоре его оттуда «выковыряли» сотрудники экстренных служб. Что дальше? Не исключено, что жить бедолаге осталось недолго. Если за него не вступятся «зеленые», медведя умертвят. Ранее хозяин косолапого уже дал разрешение на его отстрел.

В администрации Нижневартовска так прокомментировали ситуацию: медведь от испуга забежал на территорию одного из предприятий, но его уже поймали. На месте работают полицейские, спасатели и росгвардейцы.

– Сообщение о медведе поступил в полицию от жителя города. По указанному адресу были направлены пять нарядов полиции, спасатели. Предупреждены представители охотобщества и окружного департамента недропользования. Никто не пострадал, – сообщил директор МКУ Нижневартовска по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Вадим Татаренков.

Руководитель приюта "Лучший друг" в Тюмени Анна Москвина в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды - Югра" отметила, что все это показывает, что плохо работает закон об ответственном обращении с животными - на бумаге есть, а в реальности слабо контролируется и поэтому не выполняется.

- Не приняты до сих пор изменения в федеральный КоАП, которые бы позволили штрафовать за нарушение закона. То есть нормы есть с 2019 года, а наказание за нарушение этих норм до сих пор отсутствует. Кто же будет исполнять законы, за нарушение которых невозможно наказать?! - спрашивает Анна.

Мы надеемся на счастливый финал этой истории. Ведь мишка больше не представляет опасности для горожан. «КП» будет следить за его дальнейшей судьбой.