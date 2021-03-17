Видео погони за медведем в Нижневартовске: косолапого взяли в кольцо на полицейских автомобилях

Фото: скриншот с видео

Полицейские Нижневартовска опубликовали видео погони за медведем. На кадрах видно, как косолапого взяли в кольцо на полицейских автомобилях.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» сообщили, что с утра в полицию поступило сразу несколько звонков от местных жителей. Напуганные нижневартовцы делились в соцсетях о том, что видели бегающего медведя по улице Авиаторов.

- На место происшествия быстро отправили экипажи наружных служб полиции. Они оцепили место ЧП и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей. Никто из людей не пострадал, - подчеркнули в ведомстве.

Медведица принадлежит местному жителю Анвару Агаеву. По данным полиции, косолапую мадам держали в вольере, расположенном на территории одной из нижневартовских гостиниц. Видимо, зверюге надоело однообразное существование, поэтому она и решила сбежать. Но, конечно же, устанавливать обстоятельства побега животного будет полиция.

Вместе со специалистами полицейские транспортировали медведицу к вольеру, где она и будет находиться в ближайшее время. А вот ее хозяину может прилететь – сейчас против него проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Что будет с медведем?

Глава Нижневартовска Василий Тихонов дал служебное задание соответствующим службам решить судьбу животного.

- Множество обращений поступает ко мне лично, на службу 112 с просьбой сохранить жизнь медведю, и мы найдём ему достойное место обитания. Сейчас медведя усыпят для того, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно он пострадал при столкновении с автобусом. Также остались вопросы к хозяину. Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться, - рассказал мэр в своем Instagram.

Напомним, утром 17 марта в социальных сетях появилось видео с медведем, разгуливающим по улицам Нижневартовска. Сначала пользователи изрядно повеселились, наблюдая за косолапым зверем, но потом началась настоящая драма.