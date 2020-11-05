В Югре любопытный медведь попытался вломиться в дом к жителям

Медведь попытался вломиться в дом к югорчанам. Фото: скриншот

Бурые медведи – частые гости в посёлках и городах ХМАО-Югры. Например, два года назад мужчина запечатлел на видео встречу с проснувшимся голодным медведем. К счастью, всё обошлось – животное не стало лакомиться человечиной. Похожая история произошла и в биатлонном центре округа, когда медведь вышел на площадку центра, покрутился и ушёл. На днях голодное животное «пошло ещё дальше» и попыталось вломиться в частный дом.

Необычная ситуация произошла в селе Саранпуль, что в Берёзовском районе ХМАО-Югры. Кадры с места событий опубликовал местный житель Алексей Дубин, который показал, как медведь вышел из леса и отправился «в гости» в жилой сектор. Любопытный мишка подошёл к окну дома, встал на задние лапы и заглянул внутрь, видимо, пытаясь найти что-то вкусненькое.

К несчастью для медведя, в этот момент в доме находился хозяин, его жена и трое маленьких детей. Женщина перепугалась, а вот детишки оказались не робкого десятка и даже предложили отцу угостить мишку малиной.

- Хорошо, что все обошлось и для вас, и для медведя. Похоже, молодой еще, явно не хотел уходить, принюхивался. Не от хорошей ведь жизни пришел, видимо, кормов мало, не наел запас на зиму, жалко их.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о медведе, который раскопал могилу и погрыз тело покойника. Мужчину похоронили всего месяц назад.

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