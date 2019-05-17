Жителей Ханты-Мансийска перепугал медведь в биатлонном центре

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-17T09:04:46+03:00

Жителей Ханты-Мансийска перепугал медведь рядом с дворцом спорта. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Сообщение о медведе в районе «Ледового дворца спорта» появилось в социальной сети ВКонтакте. Взволнованный очевидец просил проявлять осторожность юных и взрослых спортсменов. Медведь вышел на площадку центра. Покрутился и ушел в чащу леса.

- Знакомый мужа своими глазами сегодня видел медведя на биатлоне на 2,5 км круге, при этом ему двое человек до того как он его встретил предупредили, что видели медведя. В службе безопасности биатлонного центра также эту информацию подтвердили, пишет югорчанка в группе "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте.

Информация об этом 16 мая поступила в единую диспетчерскую службу Ханты-Мансийска. Выяснилось, что это был медвежонок.

Предполагаемый район нахождения зверя был оперативно обследован сотрудниками полиции и спасательной службы.

Вход в биатлонный центр пока закрыт. Фото из соцсети ВКонтакте

В администрации города состоялось внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по результатам которого принято решение о формировании специальных патрульно-поисковых групп. В настоящий момент следов присутствия медведя не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.

Во избежание опасной ситуации рекомендовано воздержаться от посещения лесного массива в районе Гостиничного комплекса «На семи холмах».

Заметим, что это не первое столкновение хозяев тайги с югорчанами. Так, в районе Нижневартовска бурый медведь на дороге задрал лося. Очевидцы засняли это на камеру. Медведи вышли из спячки и ищут корм, потому встреча с животными может оказаться смертельной для людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU