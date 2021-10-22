В Югре водитель иномарки насмерть сбил оленя Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 35 километре автодороги «Югра», в Ханты-Мансийском районе, 25-летний водитель «Хендай Солярис» сбил марала. Из-за внезапного появления на проезжей части дикого животного водитель, не справился с управлением. В результате ДТП водитель получил травмы, а олень погиб.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки на дорогах региона зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования;5 – за повторное управление с признаками опьянения; 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 90 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дороге, особенно при движении по загородным автодорогам, ведь там не исключено появление неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и прочих животных. Чем раньше водитель заметит животное, тем больше у него шансов благополучно с ним разминуться. В тёмное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар.