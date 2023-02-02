«Набожная» мама из Радужного, избившая дочь за то, что та неправильно крестилась, решила измениться

Фото: скриншот с видео/ соцсети

«Набожная» мама из Радужного, которая избила дочь за то, что та неправильно крестилась, пересмотрела свои взгляды на воспитание детей. За ситуацией в семье Елены Береговых уже несколько месяцев следят органы опеки и Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Благодаря работе специалистов и благодаря самой себе, Елена меняется в положительную сторону.

В том, что мама пытается измениться, лично убедилась Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова, которая во время рабочей командировки в Радужный встретилась с Еленой. На встрече (с согласия Елены) также присутствовали заместитель главы города Радужный Наталья Мещерякова, адвокат матери, временный опекун детей (дети проживают в кровной для них семье – семье тети по линии матери).

- 27 января во время рабочей командировки в город Радужный Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова встретилась с Еленой, мамой двух малолетних детей, у которой в ноябре 2022 года отобрали детей. Это случилось после того, как она нанесла побои младшей дочери, - сообщила Людмила Низамова.

Женщина рассказала детскому омбудсмену, что с момента инцидента, вызвавшего волну негодования общества, она многое переосмыслила в вопросах проявления заботы о детях, поделилась личными успехами, рассказала о том, что она получает психологическую помощь и социальное сопровождение. Елена устроилась на работу, и сейчас имеет самостоятельный доход, занимается в Академии родителей и постоянно участвует в жизни детей.

Специалисты отмечают, что дети эмоционально привязаны к матери, и хотят с ней общаться. Сама Елена и опекун считают, что ситуация в семье изменилась, и возврат детей в семью будет лучшим для них решением. Такого же мнения придерживаются специалисты органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, образования и комиссии по делам несовершеннолетних города Радужный.

- В настоящее время не окончено расследование уголовного дела в отношении мамы, суд не вынес решения о возможности или невозможности воспитания детей в семье матери.

Приоритетной задачей государственных органов, стоящих на защите прав детей, является сохранение для детей их кровной семьи, оказание семье и детям всесторонней помощи в преодолении трудной жизненной ситуации и сохранении детско-родительских отношений, исключении повторных негативных проявлений - подчеркивает Уполномоченный по правам ребенка в Югре.

Службы города продолжают помогать Елене и её детям выйти из сложной ситуации. Все стороны пришли к соглашению о порядке общения детей с мамой, по которому у детей появилась возможность проводить время с родительницей не менее четырех раз в неделю. Встречи будут проходить в пространствах для детей в социальных учреждениях и общественных центрах.

Людмила Низамова, в свою очередь, обещала держать ситуацию на контроле до момента воссоединения детей и матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она, по-моему, на всех срывается!»: соседи рассказали о женщине, избившей в Югре своего малолетнего ребенка.

Женщина ведет себя агрессивно не только по отношению к детям (подробнее)