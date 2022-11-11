«Она, по-моему, на всех срывается!»: соседи рассказали о женщине, избившей в Югре своего малолетнего ребенка

Фото: скриншот с видео

В небольшом городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа произошел жуткий инцидент. Женщина в ярости избила маленькую дочку за то, что та убегала из церкви и предпочитала мультики, а не вероисповедание. Видео с «наказанием» ребенка разлетелось по всем соцсетям и вызвало бурю эмоций у населения. Произошедшим заинтересовались и правоохранительные органы.

Соседи и знакомые корреспонденту «КП-Югра» охарактеризовали горе-мать не с лучшей стороны. Говорят, от нее страдают не только дети, но и взрослые.

– Она, по-моему, на всех срывается! Мимо нее невозможно спокойно пройти! Ей всегда что-то не нравится: будь то во дворе или в детской поликлинике. Если взрослые ей могут дать отпор, то дети – точно нет, – рассказывает соседка.

А вот вторая соседка поделилась, что с женщиной неоднократно велись разговоры, в том числе и о ее деспотичном отношении к детям, но она всех покрывает матом.

– Ой, с ней беседовать, наверное, уже бесполезно. Не слышит. Это было ожидаемо, что она когда-нибудь прославится своими методами воспитания. Я знаю, что у нее двое детей. Старший ходит в первый класс, а девочка еще посещает сад. Жалко их. Эта женщина не то что с детьми разговаривать не умеет, она и на взрослых зубы скалит, – говорит вторая соседка.

По словам женщин, к суровой мамаше действительно приходили с проверкой. Поговорили, но на этом все.

– Дети сыты, обуты, живут в достойных условиях. Ну, провели беседу, хорошо. А что толку? Избиения как были, так и будут. Никто даже не поинтересовался психическим состоянием бедных малышей. Страшно представить, что у них происходит в душе, – добавила соседка.

Впрочем, отзываются о ней не очень хорошо не только соседи, живущие с ней в одном доме, но и простые горожане. А кому-то хватило и одного раз оказаться с ней в очереди, чтобы понять, что это за человек.

– Я один раз с этой женщиной сидела в очереди в поликлинике, она устроила скандал. Обзывалась, материлась, вела себя очень вызывающе и агрессивно. Пришлось позвать охрану, чтобы ее угомонили, но она распсиховалась и ушла, – вспоминает жительница Радужного.

Отметим, что следственный комитет и полиция Югры по данному инциденту начали проверку. Под особый контроль ситуацию взяла и глава Радужного Наталья Гулина. К слову, горе-мать в любом случае понесет наказание, вот только пока неизвестно: уголовное или административное.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра Людмила Низамова рассказала, что мать не нанесла ребенку тяжелый вред здоровью.

- Специалисты, которые работают с мамой, усматривают психологические проблемы и этим объясняют ее действия. Как меня уверили службы, раннее женщина характеризовалась положительно. Все меры, которые положено принять в этой ситуации — приняты. В настоящее время оказывается психологическая поддержка маме, организовано социальное сопровождение в трудоустройстве, повышении родительских компетенций. Специалистам, организующим социальную работу в городе Радужный, предложено провести активную информационную поддержку семей, воспитывающих детей, о возможностях социальных служб и видах помощи семьям в кризисной ситуации, и что получение такой помощи осуществляется незамедлительно и «без порогов».