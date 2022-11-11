В Югре обезумевшая мать избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви

Фото: скриншот с видео

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел вопиющий случай. Женщина в ярости била по лицу маленькую девочку, кричала и довела ребенка до слез. На кадрах видно, что женщина была недовольна тем, что малышка убегает из церкви и неправильно крестится.

– Я тебе кто – мама, тетя, бабушка? Я кто тебе? Почему ты убегаешь из церкви? Какой рукой крестишься? – яростно задает вопросы женщина.

Она также кричала, говоря, чтобы девочка учила дома крещение. В наказание малышка получила запрет на просмотр вечерних мультиков, дабы не опаздывать на служение.

Следственный комитет Югры заинтересовался случившимся. Следователи отметили, что по информации, размещенной в соцсетях, организована проверка по факту применения женщиной физической силы к малолетнему ребенку. Также предварительно стало известно, что ребенок уже не первый раз из-за малозначимых причин «получает» от обезумевшей жительницы города Радужный.

В СК Ханты-Мансийского округа отметили, что все обстоятельства случившегося выясняются. По итогу проверки будет принято процессуальное решение. В прокуратуре Югры оперативно дать комментарий по факту произошедшего не смогли, зато ситуацией заинтересовалась глава Радужного Наталья Гулина. Она взяла ситуацию на контроль и уже выезжала к ребенку, чтобы посмотреть жилищные условия и содержание девочки.

- Такая ситуация, действительно, произошла. Мы работаем над вопросом. Граждане тоже писали в социальных сетях, обращались ко мне. Я им всем ответила, что да, мы взяли ситуацию на особый контроль прокуратуры и органы опеки. К семье выезжали, проверку провели, составили акт о жилищных условиях, - заключила Наталья Гулина.

В полиции УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, что по факту появления видеокадров в соцсетях проводится проверка!

- Женщине грозит 5.35 коап или ст. 156 УК РФ. Ответственность она понесет в любом случае, но сейчас решается какую: уголовную или административную. Инцидент был на прошлой неделе, - рассказали в ведомстве.

Известно, что всего у женщины двое детей.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в центре социальной помощи Сургута воспитатель до синяков избила шестилетнего ребенка. Отец мальчика уверяет, что этот случай не единственный.