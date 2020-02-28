В центре социальной помощи Сургута воспитатель до синяков избила шестилетнего ребенка.

Видео, на котором воспитатель избивает плачущего ребенка, появилось в соцсетях накануне и сразу же стало вирусным. Отец избитого малыша Вадим Абдуррахманов считает, что его дети стали разменной монетой в споре между властями и его общественной деятельностью. О том, как его сын оказался в центре, мужчина рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Югры».

Сердце на части

В ролике видно, как мальчишка громко плачет, а воспитатель пытается одеть малыша – возможно, на прогулку. Ребенок лежит на лавочке, а грузная женщина строго произносит: «Да конечно» и рывками поправляет одежду, грубо подпихивая коленом мальчика, чтобы он не упал на пол. Малыш извивается, на что воспитатель жестко его встряхивает, а потом зажимает его между своих ног.

- Ты посмотри какой, а. Он думает, что я с ним обниматься буду? – громко говорит она, натягивая красную курточку на плачущего малыша.

По фразам женщины с видео ясно, что на улице ребенка ждет машина. Куда его отправляют – не известно. Зато вполне понятно, что после её «помощи» у мальчика появился синяк под глазом.

Комментаторы под постом спрашивают, кто же снимал этот ужас и почему не помог ребенку? Как выяснилось, помочь малышу было некому. Снимал происходящее его 10-летний брат, который тут же отправил видео своему отцу – Вадиму Абдуррахманову. Мужчина не смог молча наблюдать, как издеваются над его детьми, и решился вынести «сор из избы» в соцсети.

Поздним вечером 28 февраля на его личной странице появился видео пост с такой подписью: - 13 февраля 2020 г. утром в БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» был избит мой ребёнок Абдуррахманов Назар Вадимович 08.02.2013 год рождения…».

Отец Назара рассказал «Комсомолке», что неоднократно обращался в прокуратуру, полицию, следственный комитет с заявлением на директора Сургутского центра социальной помощи семье и детям за жестокое обращение с детьми.

У Назара Абдуррахманова синяк под глазом. Фото предоставил Вадим Абдуррахманов

- По моему требованию неоднократно моих детей с травмами в сопровождении фельдшера «скорой помощи» и сотрудника полиции несколько раз доставляли в травматологическую больницу, где были зафиксировано побои. Проведены две судебно-медицинской экспертизы, которые всё подтвердили, - заявляет взволнованный Вадим.

Как ребенок оказался в центре?

В центре соцпомощи Сургута на данный момент находится не один сын Вадима, а сразу трое детей. Как так получилось, многодетный отец рассказал в личной беседе.

- У меня вышел конфликт с директором школы, где обучались мои старшие дети. После этого она написала заявление в отдел опеки города и другие инстанции с требованием лишить меня родительских прав.

Вадим считает, что директор школы повлияла на то, чтобы в декабре 2018 года лишить его родительских прав на его троих детей: сыновей Анвера и Назара 2009 и 2013 годов рождения и дочери Эсмиры 2011 года рождения. При этом, у мужчины нет пристрастий к алкоголю и сигаретам. Он работает и обеспечивает всем необходимым своих детей, ведет активную общественную жизнь. После вынесения приговора суда, троих ребятишек изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Видеться с детьми Вадиму не дают, но он держит с ними постоянный контакт по телефону.

Документы предоставил Вадим Абдуррахманов

- Дети жалуются, что педагоги и воспитатели их избивают. Дочь не менее десяти раз звонила, плача в трубку, что ее бьют, - уверяет несчастный отец.

Вадим Абдуррахманов предоставил редакции документы заключений судмедэкспертов, суда, отдела опеки и попечительства, которые раскрывают интересную картину. Пять лет назад супруга Вадима ушла от него, «позабыв» про троих малолетних детей. Назарчику, который подвергся жесткому обращению в соццентре, тогда был всего годик отроду. Многодетный папа остался с тремя детишками в однокомнатной съемной квартире. Документы «говорят», что в декабре 2018 года строгий отец избил своих детей. Медики зафиксировали на теле ребятишек многочисленные кровоподтеки, ссадины, синяки и припухлости. Семилетняя дочь Вадима пожаловалась соцпедагогу в школе, что папа избивает ее палкой, когда она не слушается. За подобные «грехи» доставалось и ее братьям. Детей у отца изъяли именно за побои, но оказавшись под опекой государства, они вновь подверглись насилию.

Документы предоставил Вадим Абдуррахманов

Факт жестокого обращения с детьми уже проверяет следственный комитет Югры. - В средствах массой информации распространен материал, в котором отец одного из воспитанников «Центра социальной помощи семье и детям» в городе Сургуте рассказывает о том, что педагоги и воспитатели указанного учреждения нанесли побои его сыну и плохо обращались с ним. Следователями организована проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО-Югры.

Дозвониться в центр социальной помощи редакции пока не удалось.