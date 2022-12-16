Мать из Радужного, избившую дочь в коляске, отправят в семейное спецучреждение Фото: Татьяна Коркина

Мать из Радужного, Елена Береговых, которая избивала своих детей, может быть ограничена в родительских правах. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что её могут и вовсе лишить детей, но пока такие меры не приняты. Подробности ситуации связанной с нашумевшей семьёй «Комсомольской правде» рассказала уполномоченная по правам ребёнка в ХМАО Людмила Низамова.

По словам детского омбудсмена Югры, как с матерью, так и с её детьми, должны работать специалисты кризисного центра. Семья должна находиться под постоянным присмотром и чувствовать себя в безопасности, но в этом вопросе специалисты столкнулись с проблемой, а именно отсутствием у матери желания контактировать с социальными службами и принимать какую-либо помощь от специалистов.

Женщина может отправиться вместе с детьми в учреждение для семей с кризисными ситуациями. Это социальное учреждение в Сургуте, которое помогает семьям восстановить детско-родительские отношения.

- Деятельность этого учреждения направлена на то, чтобы комфортными, гуманными и педагогическими методами показать истинную проблему семьи, изменить стиль воспитания. Семья не должна остаться наедине со своими проблемами. Сегодня такое решение принято. Детям будет предложены условия оздоровительного учреждения, а потом вместе с мамой они смогут получить специализированную помощь в этом учреждении, - рассказала Низамова.

Напомним, в начале ноября по Сети разошлось скандальное видео, на котором мать бьёт ребёнка по лицу и голове за то, что девочка неправильно крестилась в церкви. После того как видео вызвало широкий общественный резонанс, на югорчанку возбудили уголовное дело. А глава Радужного Наталья Гулина призвала жителей ХМАО прекратить травлю в отношении женщины. Но если даже общественность забудет эту историю и перестанет как-то реагировать на случившееся, то социальные службы и правоохранительные органы не смогут оставить эту семью без внимания. В связи с этим Людмила Низамова планировала посетить семью и лично проконсультировать Елену.

- Мама заняла закрытую позицию. Из-за её поведения, неполной и достаточной диагностики в семье. В семью ежедневно приходил социальный работник, но чтобы помочь семье, необходимо добиться заинтересованности в исправлении матери - поясняет Людмила Борисовна.

Сейчас, как поясняет уполномоченная по правам ребенка в ХМАО, дети находятся у кровных родственников Елены. Мать не лишена в правах, но пока она не может полноценно заниматься их воспитанием.

- Речь идет об ограничении в правах, советующий иск направлен в суд. Мать может общаться и видеть детей и обязана выплачивать алименты на их содержание - поясняет Людмила Низамова.

Ограничение в правах будет действовать полгода и за это время матери необходимо пересмотреть свой стиль воспитания, кроме того, она должна сотрудничать с органами опеки и стараться исправить сложившуюся ситуацию. Если этого не произойдёт, в дальнейшем суд может принять решение о лишении Елены Береговых родительских прав на детей.

- Мама должна наращивать свои родительские ресурсы. Хотелось бы, чтобы наши родители пользовались доступными услугами со стороны образования и пополняли свои знания и навыки в вопросах воспитания детей. Необходимо менять свой стиль воспитания на заботливость, видеть истинные потребности ребенка, чтобы дети могли доверять своим родителям - отметила в конце разговора уполномоченная по правам ребенка.

Напомним, сейчас Елена Б. находится не в лучшем положении. На неё возбудили уголовное дело, на неё жалуются соседи, поясняя, что от общения с ней страдают не только дети, но и взрослые. Из-за непрекращающихся баталий и травли в интернете, Елена плачет и чувствует себя подавлено. Специалисты не исключают, что ее действия были в том числе и из-за психологических проблем, поэтому женщине необходимо прислушаться к словам детского омбудсмена и принять помощь со стороны социальных служб.