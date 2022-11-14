В Югре на горе-мать, избившую четырехлетнюю дочь в коляске, завели уголовное дело

Фото: скриншот с видео

Нашумевшая история с избиением ребёнка в городе Радужном Ханты- Мансийского автономного округа набирает обороты. Мать ребенка Елену Б. после общественного резонанса вызвали в полицию, где она дала показания. В тот злополучный день, когда стала «знаменитой», она гуляла со своими детьми. Старший шёл пешком, а дочка сиделав коляске. Подходя к дому, Елена начала доставать ребёнка из зимнего транспорта, но с первого раза у неё не это не получилось. Женщина пришла в ярость и избила ребёнка.

— Мы в тот день были в церкви. Когда вернулись все же домой, я попросила за свой поступок у ребёнка прощения, - рассказала женщина, признав свою вину и раскаявшись.

То, что ее часто снимают на видео и выкладывают в сеть, - это, говорит, проделки неравнодушной соседки, провокация. К тому же, по словам матери, в садике к сыну подходят и говорят, что мать плохая и детей нужно забрать в детдом.

Защитить горе-мать некому. Денег на адвоката у Елены нет, да и поддержки от мужа - тоже.

- Отец сына жить с нами не захотел, мы жили гражданским браком. Сейчас он участия в нашей жизни не принимает. Денег тоже не даёт. А второй муж умер, - говорит Елена.

По ее словам, если бы не было соцсетей, жить было бы проще. Елена считает, что блогеры собирают видео для сбора лайков и собственной популярности, подписок.

Уполномоченный по правам ребёнка Елена Низамова подчеркнула, что мать работает сейчас с психологами. Специалисты не исключают, что ее действия были в том числе и из-за психологических проблем. Сейчас же, из-за непрекращающихся баталий и травли в интернете, Елена Б. плачет и чувствует себя подавлено. При этом дети вполне контактны и дружелюбны.

К слову, жители небольшого северного города не верят горе-матери и продолжают рассказывать про неё новые истории.

— Скандалила в магазине, В бедного продавца бросила пакет с продуктами. Та покраснела и была готова расплакаться. Да и в садике тоже конфликтует, то с родителями, то с работниками, - делится жительница Радужного.

ОФИЦИАЛЬНО

На женщину, избившую свою дочь, завели уголовное дело. Ее подозревают в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

- По версии следствия, жительница Радужного систематически не исполняла родительские обязанности в отношении 4-летней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала жестокое обращение с малолетней и причинение ребенку телесных повреждений, - сказали Управлении СК РФ по Югре.

Напомним, в Югре обезумевшая мать избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви. Страшные кадры жестокости по отношению к малышу разлетелись по соцсетям. Соседи рассказали о женщине, избившей в Югре своего малолетнего ребенка. Оказалось, что женщина ведет себя агрессивно не только по отношению к детям.