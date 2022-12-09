У жительницы Югры, избившей дочь за то, что та неправильно крестилась, могут забрать детей

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Помните мы рассказывали душераздирающую историю про истязания детей «набожной» матерью в Радужном? Так, вот в истории этой семьи появились новые подробности, а скорее вопросы о наказании жестокой матери. Женщину, избивавшую детей, могут лишить родительских прав. Такая информация появилась в СМИ, со ссылкой на прокуратуру Радужного. Чтобы получить официальный комментарий журналист «Комсомолки» связалась с ведомством, представитель которого обещала уточнить информацию, но при повторном звонке отказалась что-либо комментировать по данному поводу. В Управлении опеки и попечительства администрации Радужного также не стали давать разъяснение по поводу решений, связанных с этой семьей.

По неподтвержденной информации, после проверки прокуратуры выяснилось, что на теле у семилетнего мальчика и четырехлетней девочки имеются множественные гематомы, царапины, рубцы и кровоподтеки. Отдел опеки должен подать иск в суд о лишении Береговых родительских прав, но пока подобное исковое заявление не поступало.

Напомним, в ноябре обезумевшая мать из Радужного избила маленькую дочь за то, что она неправильно крестится и сбегает из церкви. Этот момент сняли очевидцы и опубликовали в сети. На кадрах видно, что женщина недовольная «поведением» малышки ругает девочку и несколько раз грубо хватает и бьет её. После того, как скандальный видеоролик попал в интернет и вызвал широкий общественный резонанс, историей заинтересовались правоохранительные органы. На женщину, избившую свою дочь, завели уголовное дело. Ее подозревают в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Как выяснили следственные органы, Елена Береговых систематически не исполняла родительские обязанности в отношении 4-летней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно жестоко обращалась с девочкой.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова рассказала, что мать не нанесла ребенку тяжелый вред здоровью и что с женщиной работают специалисты. К чему приведет эта история покажет время. «Комсомольская правда» направила новый запрос детскому омбудсмену ХМАО с просьбой рассказать о решениях, принятых по отношению к пострадавшим от жестокости матери детям.

Кстати, соседи и знакомые женщины охарактеризовали горе-мать не с лучшей стороны. Говорят, от нее страдают не только дети, но и взрослые.