Глава Радужного призвала не устраивать публичного линчевания матери, избившей свою малолетнюю дочь

Фото: скриншот с видео

Глава Радужного Наталья Гулина призвала жителей не опускаться до оскорблений и публичного линчевания женщины, которая избила свою малолетнюю дочь в коляске. Видео разлетелось по всем социальным сетям и возмутило всю Россию. По словам Гулиной, ещё 7 ноября материалы по этому делу были направлены в прокуратуру города и в отдел опеки и попечительства.

- Прокуратура города организовала проверку по факту избиения маленькой девочки, по её результатам при наличии оснований будут приняты меры. Что касается детей, с ними общались психологи, они активные и дружелюбные, маму не боятся, - написала Наталья Гулина в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что специалисты работают с женщиной, которой устроили настоящую травлю в социальных сетях.

- Жители, не волнуйтесь, в рамках действующего законодательства виновница понесет наказание, - подчеркнула Наталья Гулина.