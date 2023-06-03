Пожары в ХМАО: последние новости на 3 июня 2023 года

Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается особый противопожарный режим, который был введен 28 апреля 2023 года. А также продолжает действовать режим ЧС в Кондинском районе из-за крупных лесных пожаров. Его ввели 31 мая для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры. ‌ Площадь лесных пожаров в Югре за сутки увеличилась в два раза. По последним данным в Югре тушат 1 ландшафтный пожар на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3443 га. Большинство лесных пожаров действуют в Кондинском районе - 12 лесных пожаров на общей площади 3248 га.

В Кондинском районе уже открыли движение транспорта по трассе, которую перекрывали из-за лесных пожаров. Несмотря на это ситуация с пожарами на территории муниципалитета остается сложной. Кроме того, на территории городских лесов в Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности.

По информации Федеральной Авиалесоохраны, сегодня на помощь в тушении лесных пожаров в Югре прибыли 50 парашютистов и десантников ФБУ «Авиалесоохрана». Их отправили с территории Омской области. Благодаря летчикам-наблюдателям, парашютистам и десантникам Ханты-Мансийской Авиалесоохраны на малых площадях обнаружены и ликвидированы труднодоступные лесные пожары в Государственных природных заповедниках «Юганский» и «Малая Сосьва». Как отметили в ведомстве, с начала недели в регионе ликвидировали 29 лесных пожаров.

К сожалению, Югра уже шестые сутки подряд занимает второе место в России по площади действующих пожаров. При этом большая часть лесных пожаров, по словам специалистов, происходит из-за грозовой активности. Синоптики прогнозируют, что до 6 июня грозовая активность на территории Югры сохранится на высоком уровне.

Ситуация с тушением пожаров осложняется тем, что несколько из них тушатся только вручную из-за невозможности доставки наземной техники. Так, только за вчерашний день для ликвидации одного из пожаров отряд из 44 работников ручным способом при помощи лопат и топоров-мотыг проложил 16 км минерализованной полосы (на одного человека в день пришлось 363 метра). Проведена колоссальная работа, минполосу прокладывали в глухой тайге, где тугие и мощные пласты корней деревьев и трав сверху накрыты толстыми слоями мхов и лишайников.

Для для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прибыл самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС России. В регионе наращивают группировку сил и средств для ликвидации лесных пожаров. МЧС принимает меры для стабилизации лесопожарной обстановки в Кондинском районе, но один из пожаров действует в пятикилометровой зоне от населенного пункта Лиственичный.

Напоминаем, что о возгораниях на природе необходимо сообщать в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46,

прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или по телефону службы экстренного реагирования 112.