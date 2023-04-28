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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:18

С 28 апреля в ХМАО действует особый противопожарный режим

На всей территории округа запрещено сжигание мусора и сухой травы
Виктория Терина
С 28 апреля в ХМАО действует особый противопожарный режим

С 28 апреля в ХМАО действует особый противопожарный режим

Фото: Татьяна Коркина

С сегодняшнего дня в Югре введен особый противопожарный режим. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Югры.

- 28 апреля в Ханты-Мансийском округе вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до тех пор, пока правительство не примет решение о его отмене - говорится в информации.

Этот режим вводится для предотвращением возможных чрезвычайных ситуаций, а также связан с повышением мер ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. В этот период в округе запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. Нельзя применять открытый огонь, использовать мангалы и проводить пожароопасные работы.