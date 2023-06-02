В Югре площадь лесных пожаров выросла в два раза за сутки

Фото: архив КП

‌ Площадь лесных пожаров в Югре за сутки увеличилась в два раза. По состоянию на утро 2 июня, в Югре тушат 1 ландшафтный пожар на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3443 га.

Большинство лесных пожаров действуют в Кондинском районе - 12 лесных пожаров на общей площади 3248 га. Кроме того, зарегистрирован 1 пожар на локализованной площади 27 га в Нефтеюганском районе и 1 пожар на локализованной площади 168 га в Сургутском районе.

Как отметили в Депнедра и природных ресурсов Югры ландшафтное возгорание возникло по вине человека, а лесные пожары из-за грозы.

К ликвидации действующих пожаров привлечены 442 работника Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника. Планируется наращивание группировки сил и средств, в том числе и в рамках межрегионального маневрирования.

Югра уже шестые сутки подряд занимает второе место в России по площади действующих пожаров. За прошедшие сутки в округе потушили 3 ландшафтных пожара на площади 130 га в Нижневартовском и Октябрьском районах, 5 лесных пожаров на площади 321,6 га, одно из них на площади 25 га на землях ООПТ в Сургутском районе, а именно в государственном природном заповеднике «Юганский».

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы: 115 ландшафтных на площади 15676,03 га, а также 95 лесных пожаров на площади 3920,64 га, в их числе 2 возгорания в природных заповедниках на площади 49,5 га.