Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В Кондинском районе открыли движение транспорта по трассе, которую перекрывали из-за лесных пожаров и ограниченной видимостью. Напомним, ограничения ввели по распоряжению окружной Госавтоинспекции с 242 по 246 км автодороги «Урай-Междуреченский». О том, что движение открыто сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Напомним, что в Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров. Ситуацию осложняет жара, сильные ветер и грозы. Сегодня в Югре также ожидается жаркая погода и ветер с порывами до 18 м/с.

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В лесах Югры установили 82 камеры, которые оповещают все экстренные службы региона о пожарах.

Приборы наблюдения размещены в лесах Югры рядом с населёнными пунктами (подробнее)